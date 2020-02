Governo, Pastorino (Leu): Renzi già una volta vittima del suo egocentrismo

Agenpress. “Matteo Renzi è stato già una volta vittima del suo egocentrismo. Evidentemente non ha compreso l’errore e rischia di ripeterlo. La realtà, al di là di tutto, è che i cittadini chiedono soluzioni ai problemi: vogliono lavoro, crescita economica, diritti, e sono stufi delle polemiche.

Gli italiani vogliono un’azione concreta e pretendono, giustamente, che una maggioranza si metta al tavolo per trovare le misure adeguate”.

Lo dichiara il deputato di è Viva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Il sindaco d’Italia e il patto del Nazareno – aggiunge Pastorino – sono un déjà-vu che non sarebbe comprensibile a chi già nel 2016 ha bocciato la riforma costituzionale. Nessuno vuole cacciare Italia viva, ma come dice lo stesso Renzi è necessario abbassare i toni. Evitando forzature nelle votazioni in Parlamento”.