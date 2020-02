Matteo Salvini a Napoli. Sudisti Italiani. “Saremo noi a contrastare la Lega, non le Sardine o i Centri Sociali”

La stampa parla poco di noi in quanto non abbiamo fondi per campagne politiche, né piattaforme come i cinquestelle, che avallino il nostro operato

Agenpress – “Salvini a Napoli tra ovazioni e contestazioni, ma nessuna seria opposizione politica e sociale” – hanno dichiarato i Sudisti Italiani, aggiungendo: “Tra qualche mese saremo strutturati ed allora sarà più facile contrastare la Lega ed altri partiti di stampo populista e sovranista, i quali giungono nelle piazze del Sud a profferire altisonanti programmi politici. Noi Sudisti non abbiamo i sostegni finanziari e mediatici che hanno la Lega e le Sardine.

La stampa parla poco di noi in quanto non abbiamo fondi per campagne politiche, né piattaforme come i cinquestelle, che avallino il nostro operato e, senza soldi, “non si cantano messe”.

Abbiamo, senza alcun dubbio, la forza delle idee ed avremo il sostegno del popolo consapevole di doversi emancipare, per non vivere emarginato rispetto alla vita socio- economico della nazione italiana.

Saremo il motore propulsore del popolo meridionale. Fanno sorridere quei politici, i quali solo per accaparrare consensi, parlano della questione meridionale, della cui esistenza si sono sempre dimenticati, perché non utile al proprio fine.

Salvini sostiene di voler sconfiggere la camorra a Napoli, ma non fa nulla per sconfiggere la ‘Ndrangheta a Milano e nelle regioni del Nord, in cui è presente, visto gli interessi. Le sardine, anche se godono del sostegno di tanta parte della stampa, non hanno programmi convincenti. Sono brave a fare solo rumore! Non occorre, come fanno alcuni appartenenti ai Centri Sociali, imbrattare muri e rompere vetrine.

Non è e non sarà la nostra linea politica! Riprendiamoci le nostre terre e combattiamo per risollevarci, non affidandoci ai soliti politici, i quali hanno a cuore solo i propri interessi: cambiamo, invece, l’attuale classe politica. Stiamo raccogliendo adesioni e stiamo organizzandoci per poi prendere il via. Molto presto bisognerà fare i conti con noi”.

Biagio Maimone