Morte Imane Fadil. Legale famiglia: poteva essere salvata, no stop indagini

Agenpress – “La famiglia vuole giustizia, vuole sapere perché la ragazza è morta senza che nessuno facesse nulla, noi abbiamo dimostrato che se la diagnosi fosse stata tempestiva le cure sarebbero state efficaci all’80%”.

Lo ha spiegato ai cronisti l’avvocato Mirko Mazzali, che rappresenta i familiari di Imane Fadil, prima dell’udienza di discussione dell’opposizione all’archiviazione, chiesta dalla Procura di Milano, dell’inchiesta sulla morte della modella marocchina, deceduta quasi un anno fa, il primo marzo 2019.

“Le conclusioni dei pm non ci soddisfano – ha spiegato l’avvocato – vogliamo che le indagini proseguano, non vengano archiviate e vengano accertate le problematiche sulle cure”.

La famiglia “ha preso atto che le indagini hanno escluso l’omicidio volontario, ma è interessata a capire perché la ragazza è morta senza che nessuno facesse nulla, bisogna fare una nuova perizia”.

A metà settembre, dopo mesi di complessi accertamenti, gli inquirenti avevano stabilito che Fadil era stata stroncata da una malattia rara e che le era stata diagnosticata tre giorni prima di morire alla clinica Humanitas di Rozzano, nel milanese. Subito dopo la morte, però, gli esiti di alcune analisi, in particolare una, avevano destato non poco allarme. L’ipotesi, poi smentita dai successivi accertamenti, era avvelenamento con sostanze radioattive o metalli pesanti. Ipotesi che allora aveva anche un senso per via di una telefonata in cui la ragazza al suo legale aveva spiegato: “Volevano farmi fuori”.

Nell’istanza di opposizione, però, i legali dei familiari della modella, gli avvocati Mirko Mazzali e Nicola Quatrano, hanno chiesto al gip Alessandra Cecchelli che vengano disposte tutta una serie di nuove “valutazioni peritali”, non solo sulle presunte responsabilità dei medici nelle terapie, a loro dire, sbagliate e sulla diagnosi non tempestiva, ma anche sulla “presenza contemporanea di tanti elementi tossici” nel corpo della giovane “in dosi così elevate”.

Dopo la discussione in udienza, il gip si riserverà e nei prossimi giorni dovrà decidere se archiviare il fascicolo come chiedono i pm, oppure disporre nuovi accertamenti, come vuole la famiglia di Fadil, o l’imputazione coatta (nel fascicolo per omicidio volontario non ci sono indagati).