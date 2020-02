Renzi: “Eleggere direttamente il premier, sindaco d’Italia”

Agenpress. Cambiamo le regole per eleggere il ‘Sindaco d’Italia’. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta. “Lancerò una raccolta firme, vorrei che chi è d’accordo con noi sul sindaco d’Italia lo possa dire con una petizione”.

“Siccome non si può andare avanti con le scene che abbiamo visto, faccio un appello a tutte le forze politiche: fermiamoci un secondo e portiamo il sistema dei sindaci a livello nazionale, cambiamo le regole per eleggere il ‘Sindaco d’Italia’, una persona che sta lì per cinque anni.