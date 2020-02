Scilipoti. “Renzi e Salvini fanno i capi partito e i capi popolo, senza ascoltare i parlamentari e le esigenze di territorio”

Agenpress – “Ieri c’è stato un articolo pubblicato da un giornale che riporta quello che successe nel 2010. Oggi si parla di me, ma dovremmo interrogarci su quello accadde, sul perché un parlamentare assunse una posizione diversa rispetto al suo partito. Che significa responsabilità? Significa avere il coraggio di assumersi responsabilità nei confronti del Paese. Ma perché altri parlamentari prendono posizioni diverse dai vertici dei loro partiti? Forse manca il dialogo, l’ascolto, l’elemento principale che dovrebbe essere la discussione sulla verità”.

Così Domenico Scilipoti intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, riguardo le voci sui presunti ‘responsabili’ di Forza Italia che potrebbero appoggiare il governo Conte, è stato rievocato il caso di Scilipoti nel 2010.

“Quando nel 2010 decisi di non votare la mozione di sfiducia al governo Berlusconi, ho riflettuto sul fatto: l’interesse è quello del Paese, o della lobby di partito? I giornalisti che rievocano Scilipoti non si interrogano sul perché abbia agito così. Renzi e Salvini fanno i capi partito e i capi popolo, senza ascoltare i parlamentari e le esigenze di territorio. Non possiamo stare dietro a un capo popolo che se pensa sia utile dà l’appoggio al governo e se pensa non sia utile glielo toglie. Io sono un responsabile perché ci ho messo la faccia, sono andato contro le lobby di partito. Quelli di oggi sono dei ragazzi della provincia che pensano di essere al consiglio comunale, non sono parlamentari e leader di partito. Io sono stato indagato per 6 anni perché dicevano che mi ero venduto, alla fine hanno detto che ho fatto una scelta politica”.

Paolo Romani starebbe costruendo un nuovo centro per supportare il governo Conte. “Non voglio esprimere giudizi sui parlamentari. Ognuno ha la sua storia. Guardate voi da giornalisti la storia di Paolo Romani, ascoltatelo e valutate se quello che dice si fonda sulla verità e sulla bugia. Io sono un credente e lui è un ateo, che cosa significa questo? Niente ma tutto”.