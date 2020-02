Ugl: Ait Italy, domani sit-in di protesta sotto Mit

Agenpress. Sit-in di protesta convocato per domani sotto il Mit, lo dichiara il segretario Confederale Ugl Sardegna Simone Testoni, “saremo presenti con delegazione Sarda in occasione del tavolo con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli sulla vicenda Air Italy”.

La Ugl assieme alla CGIL CISL e UIL hanno convocato ”i dipendenti di tutte le aziende italiane del trasporto aereo in crisi, come Air Italy, Alitalia e Ernest Airlines, a partecipare per far giungere chiaro e forte al Governo la voce di tutti i lavoratori del settore”.

L’appuntamento è per domani, 20 febbraio, davanti al Mit in piazzale porta Pia a Roma.