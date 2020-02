Acciaierie Jindal di Piombino: Morani, soddisfatta dell’incontro con la Ministra De Micheli

Agenpress. “Sono soddisfatta dell’incontro tenuto oggi con la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli per fare il punto sulla situazione della Jindal di Piombino”.

Lo ha dichiarato la Sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani.

“La Ministra De Micheli si è fatta carico delle criticità relative ad alcuni aspetti portuali e trasportistici dell’area di Piombino. Si è inoltre impegnata a svolgere in tempi rapidi un approfondimento sia nei confronti delle questioni infrastrutturali che riguardano l’Autorità portuale, sia sulle attività produttive di Jindal all’interno del porto.

Gli esiti di questo approfondimento verranno comunicati dalla De Micheli nelle prossime settimane. E’ per noi prioritario – ha aggiunto la Morani – riuscire a dare risposte veloci sia ai lavoratori del sito siderurgico che al territorio, nonché portare avanti con la proprietà un rapporto costruttivo finalizzato al rispetto, in tempi brevi, degli impegni presi nell’accordo di programma. Continueremo a lavorare per far sì che il percorso stabilito proceda regolarmente e celermente”.