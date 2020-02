Coronavirus. Muore coppia di anziani a bordo della Princess. Proseguono operazioni di sbarco

Agenpress – Una coppia di 80 anni, contagiate dal coronavirus a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera attraccata a Yokohama, è deceduta. Lo riferisce la tv pubblica nipponica.

I casi accertati di morte in Giappone dovuti al coronavirus salgono dunque a tre, dopo il primo avvenuto giovedì scorso. La nave da crociera, ancorata dal 5 febbraio nella baia di Yokohama, trasportava inizialmente 3.700 passeggeri provenienti da 50 nazioni, inclusi 35 italiani. Le persone contagiate a bordo hanno superato quota 600.

Proseguiranno oggi le operazioni di sbarco dei passeggeri giudicati sani dopo aver completato il periodo dei 14 giorni di quarantena. Un secondo gruppo di 500 occupanti si appresta a lasciare l’imbarcazione dopo le 443 di ieri, 90% delle quali erano cittadini giapponesi. La maggior parte dei passeggeri lascerà la nave entro venerdì, riferisce il ministero della Salute nipponico.

Al momento sono 621 le persone risultate positive al coronavirus a bordo della nave da crociera, attraccata dallo scorso 5 febbraio nella città a sud ovest di Tokyo.

Il ministero ha chiesto a ogni persona che è risultata negativa al test del coronavirus, ma che ha condiviso la cabina con un passeggero infetto, di rimanere a bordo della nave per altri 14 giorni.

Le persone giudicate sane a cui verrà consentito di tornare a casa continueranno ad essere monitorate dalle autorità sanitarie tramite contatti telefonici. Attesa intanto per i 35 italiani a bordo che saranno sottoposti ai controlli del team medico inviato dall’Italia, che comprende anche due specialisti dello Spallanzani di Roma, un’anestesista e un’infettivologa.

Chi risulterà negativo ai controlli potrà sbarcare già oggi per rientrare a casa in serata con un secondo aereo, un Boeing dell’Aeronautica Militare partito mercoledì dall’Italia. Il ministero della Salute nipponico ha inoltre fatto sapere che è in trattative con l’operatore per decidere lo sbarco dell’equipaggio. Tra questi c’è anche il comandante italiano della nave, Gennaro Arma, che secondo la prassi sbarcherà solo quando l’ultimo dei passeggeri avrà abbandonato la Diamond Princess.