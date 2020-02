Inps. A gennaio in aumento la cassa integrazione, 21 mln ore, +30,8% mese, +40,6% anno

Agenpress – A gennaio 2020 le aziende italiane hanno chiesto all’Inps 21.312.158 ore di cassa integrazione con un aumento del 30,8% su dicembre e una crescita del 40,6% su gennaio 2019. Lo si legge sull’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione.

L’aumento delle richieste di cassa integrazione a gennaio sullo stesso mese del 2019 è stato significativo soprattutto per la cassa straordinaria (+52,6%), trainata dalla solidarietà (+54,9%) ma anche per quella ordinaria la crescita ha superato il 31%. Per la straordinaria le richieste autorizzate hanno superato quota 11,8 milioni di ore mentre per l’ordinaria le ore chieste sono state 9.423.176.

Completamente residuale la cassa in deroga con 989 ore a gennaio e un calo del 99,5%. Rispetto a dicembre le richieste di cassa ordinaria sono aumentate del 7,7% mentre quelle di straordinaria sono cresciute del 57,6%.