Intercettazioni. Malan (FI). Con questo provvedimento è come essere in uno Stato di polizia

Agenpress – “Con questo provvedimento è come essere in uno Stato di polizia. Anzi è peggio: è come stare in #carcere da liberi, e con meno tutele alla propria #privacy dei detenuti veri”.

Così Lucio Malan (FI), nel suo intervento al Senato sulle intercettazioni.

▶️Ogni anno mille #innocenti vanno in carcere e i risarcimenti costano milioni agli italiani. Ma la vostra priorità, e quella del ministro #Bonafede, è togliere ogni limite alla durata dei #processi e moltiplicare le ingiuste detenzioni attraverso la trasformazione dei telefonini degli italiani in #spie che entrano nelle case, nelle camere da letto, violando qualsiasi privacy e intimità.

▶️Il problema non è quello che pensa #Renzi o l’audio di #Casalino ma quello che succederà a migliaia di presunti nemici del popolo che volete spiare in ogni minuto della loro vita, come i dipendenti pubblici, i sacerdoti, i farmacisti, i tabaccai, le guardie giurate, che avranno il loro apparecchio intercettato anche da spento.

Qui è un problema di #principi fondamentali costituzionali, per cui rivolgo un appello alla maggioranza: fermatevi invece di rovinare migliaia di persone che potranno finire ricattate e avere la vita distrutta. 🔸Chi sacrifica la #libertà per un’illusione di #sicurezza non merita e perderà sia la libertà sia la sicurezza”. #luciomalan #forzaitalia🇮🇹 #senato #decreto #intercettazioni #statodipolizia #giustizia