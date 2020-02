Meloni: “In Campidoglio il M5S vota un ignobile ordine del giorno Pd per bloccare gli sgomberi dei palazzi occupati”

Agenpress. In Campidoglio il M5S vota un ignobile ordine del giorno Pd per bloccare gli sgomberi dei palazzi occupati. La Raggi e i grillini hanno preso i voti dei romani urlando “onestà” e “legalità” ma si sono rivelati la peggiore sinistra, complice di quei centri sociali che violano la legge a spese dei cittadini.

Un’altra buona ragione per mandarli a casa e per andare a votare l’1 marzo alle suppletive nel collegio Roma Centro per il candidato del centrodestra Maurizio Leo: Roma merita un sindaco degno di questo nome, un’amministrazione all’altezza del suo ruolo e rappresentanti in Parlamento che sappiano difendere e valorizzare la Città Eterna.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.