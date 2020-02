Coronavirus. 3 casi in Lombardia: grave un 38enne. Contagiata la moglie incinta e un conoscente

Agenpress – Un manager 38enne italiano originario di Castiglione d’Adda che abita a Codogno, nel Lodigiano, ha contratto il virus e contagiato altre due persone: una è la moglie incinta, un’insegnante che al momento non sta lavorando. Il terzo positivo è un amico che si è presentato spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite. Il 38enne aveva cenato con un amico che tornava dalla Cina all’inizio di febbraio e si è presentato in pronto soccorso tra il 19 e il 20 febbraio.

Si trova tutt’ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, e le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Al momento non può essere trasferito all’Ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento nazionale (insieme allo Spallanzani di Roma) per le bioemergenze, dove già si trovano “in isolamento” la moglie, l’amico e anche il possibile “paziente zero”, il collega manager tornato dalla Cina con cui il 38enne aveva cenato.

”Stanotte è venuto il personale del Sacco, anestesisti e infettivologi – spiega il direttore sanitario dell’ospedale di Codogno, Andrea Filippin – e hanno deciso, d’accordo con i medici della rianimazione, di tenerlo qui per le sue condizioni ancora instabili“. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato la quarantena obbligatoria per chi è venuto in contatto con il 38enne ma ha chiesto di evitare “allarmismo sociale e panico”.