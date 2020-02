Coronavirus. Cellai, Giannelli e Ferlaino (FI): “Quarantena per chi ritorna dalla Cina misura di buonsenso”

Agenpress – “Giungono stamani allarmanti notizie sullo sviluppo del coronavirus; purtroppo, ci sono i primi casi anche in Italia”.

Queste le parole preoccupate di Jacopo Cellai, capogruppo Forza Italia al comune di Firenze, di Giampaolo Giannelli responsabile dipartimento prevenzione dipendenze Forza Italia Firenze ed Elio Ferlaino, responsabile dipartimento sanità che tornano sulla questione coronavirus.

“Un 38enne ricoverato all’ospedale di Codogno, nel lodigiano, è risultato positivo al test del Coronavirus e le sue condizioni sono gravi; l’uomo sarebbe stato a cena con un amico tornato dalla Cina. Contagiate anche la moglie e un’altra persona.

“Questi fatti spingono il famoso immunologo Roberto Burioni a ripetere per l’ennesima volta che “chi torna dalla Cina deve stare in quarantena senza eccezioni. È l’unica cosa importante. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili. Irreparabili. Cioè il propagarsi di contagio e panico incontrollati”.

“Come si vede dall’età delle persone colpite, il virus non fa alcuna distinzione tra giovani ed anziani non si riesce quindi a capire perché la Regione Toscana si intestardisca nel ritenere la quarantena non necessaria.

“Già nei giorni scorsi avevamo sottolineato la necessità di mettere in quarantena le 2500 persone che stanno per rientrare dalla Cina. Nella sicurezza di tutti. Parlare di razzismo, da parte del Presidente Rossi, se la Regione Toscana adottasse una sacrosanta misura pervasa di solo buonsenso (misura peraltro adottata in tutto il mondo) dimostra una volta di più il pressapochismo e la irresponsabilità di chi governa la nostra Regione”.

“Regione Toscana che si è limitata soltanto ad attrezzare “il laboratorio Lilla” all’Osmannoro, struttura posta tra l’altro in un luogo non adatto e con misure di sicurezza e prevenzione tutte da verificare.

“Ci sono situazioni – concludono i tre esponenti azzurri – nelle quali la politica deve fare un passo indietro, lasciando da parte supponenza e spocchia. Supponenza e spocchia tipiche di chi governa la Regione Toscana, che contrastano nettamente con le accorate esortazioni di chi lavora da 30 anni, con risultati eccezionali, nel campo della immunologia. Tutto si riassume in una sola parola: quarantena. Per il bene di tutti. Senza se e senza ma”.