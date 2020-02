Coronavirus. La comunità scientifica preoccupata per l’Africa. Non abbassare la guardia

Agenpress – Una tra le più grandi preoccupazioni per molti medici ed esperti è che Sars-Cov-2 possa diffondersi anche in Africa. A confermare questo timore è stato anche l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico della clinica Humanitas di Rozzano, nel Milanese.

“La linea di difesa è rappresentata dalla diagnosi più veloce possibile, seguita dalla sfida di sviluppare nuovi strumenti diagnostici semplici e a basso costo, fondamentali per i paesi poveri”. Con un focus importante da non perdere mai di vista: “Se abbassiamo la guardia della ricerca scientifica, ci troveremo disarmati”, è l’appello dell’esperto.

Anche per il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus “la preoccupazione continua ad essere la diffusione del coronavirus in Paesi che hanno un sistema sanitario più debole”. Il direttore ha annunciato che domani avrà “una riunione d’emergenza con i ministri della Salute africani”.

Nei giorni scorsi si è verificato un primo caso nel continente nero, con il virus scoperto in un paziente ricoverato in Egitto. E gran parte degli specialisti sono stati concordi nel ritenere positiva la circostanza che ha visto il primo caso africano di coronavirus palesarsi proprio nel paese delle piramidi. Questo perché il sistema sanitario egiziano è considerato molto affidabile, i suoi standard sono tra i più elevati nel continente ed in tutta la regione mediorientale. Ed infatti le autorità sanitarie de Il Cairo sono riusciti ad isolare il paziente e ad evitare altri contagi.

Il problema non può dirsi però superato. A spiegare il motivo è stata nelle scorse ore, con un’intervista su La Stampa, la ricercatrice italiana Vittoria Colizza. Assieme ad un team composto in gran parte da italiani ma operante a Parigi, all’interno dell’istituto francese di sanità e ricerca medica, l’esperta specializzata in epidemiologia da settimane sta studiando modelli matematici sulla diffusione del coronavirus.

Nelle ricerche condotte fino ad adesso, è emerso in primo luogo che l’Africa è effettivamente esposta alla possibile diffusione del nuovo virus. L’unica buona notizia è che, secondo modelli matematici elaborati, i paesi più vulnerabili in tal senso sono anche quelli più affidabili del continente a livello sanitario: l’Egitto per l’appunto, così come Algeria e Sudafrica.

“Va detto che, fortunatamente, proprio i tre Stati sono, nel contesto del continente, tra quelli che meglio possono arginare il contagio”, ha dichiarato infatti Vittoria Colizza.

E questo lo si è potuto appurare tramite alcuni parametri: “Consideriamo due indicatori: la capacità funzionale a livello sanitario, che valutiamo in particolare con i dati forniti dall’ Oms – ha spiegato ancora Vittoria Colizza – E poi una vulnerabilità, che non è collegata direttamente alla sanità, ma a fattori più generali, come la stabilità economica e politica o la demografia”.