Coronavirus. Lombardia, il 38enne contagiato è gravissimo. Ricoverato il suo medico di base

Agenpress – Il medico di base del 38enne positivo al Coronavirus è ricoverato in ospedale con la polmonite. A quanto si apprende, il dottore sarebbe ricoverato a Milano.

“Nostro figlio è gravissimo. Siamo distrutti…”, dicono i genitori. “E’ intubato, dorme, una cosa penosa”. La coppia è in auto-quarantena: “Ci hanno detto di non uscire e di non fare entrare nessuno. Noi? Stiamo bene, non abbiamo nessun sintomo, ma non possiamo proprio dire che stiamo bene…”, aggiungono in attesa di essere sottoposti agli esami del caso per sapere se sono stati contagiati”.

Il 38enne aveva partecipato a una mezza maratona il 2 febbraio a S.Margherita Ligure e il 9 aveva corso a Sant’Angelo Lodigiano con la sua squadra, come racconta il presidente dell’associazione. “Quando abbiamo capito che la persona contagiata era lui, stamani ho chiamato il 112 e mi hanno chiesto se stiamo tutti bene, dicendoci che verranno a casa a farci il tampone. Stiamo tutti e bene e siamo tutti a casa, ho fornito nomi di tutte le 40 persone che sono state a contatto con lui e aspettiamo di essere contattati”.

Il 38enne domenica 16 avrebbe dovuto partecipare a un’altra gara “ma non si è presentato perché aveva già qualche linea di febbre, io ho saputo ieri che era in ospedale con la polmonite, poi è venuto fuori il coronavirus perché la moglie si è ricordata che aveva avuto contatti con una persona tornata dalla Cina, ma fino a due giorni fa non avevano mai pensato alla possibilità di contagio”. Anche la moglie del 38enne è una sportiva: “corre con noi ma in questo momento è ferma perché incinta”. Domenica prossima la squadra dovrebbe partecipare a un’altra gara, ma ha deciso di non presentarsi.