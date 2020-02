Coronavirus. Ricciardi (Oms), casi italiani erano attesi. Procedere con sangue freddo

Agenpress – La possibilità di un caso non importato in Italia “era largamente attesa, si sapeva che la guardia andava tenuta alta per mesi. Ora bisogna procedere con sangue freddo con misure dettate dalle evidenze scientifiche, senza esagerare né in un senso né nell’altro”.

E’ il commento di Walter Ricciardi, membro del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità ed ex presidente dell’Istituto superiore di sanita’, ai casi di positività al coronavirus rilevati in Lombardia.

“E’ ora presente anche in Italia e la fase nuova è segnata dalla presenza di casi di trasmissione secondaria dell’infezione” come quelli rilevati in Lombardia.

La trasmissione secondaria, ha chiarito, si determina con l’acquisizione della malattia in un soggetto non proveniente direttamente dalle aree a rischio, ovvero dalla provincia cinese di Hubei.

“Ora bisogna procedere, come si sta già facendo, con una accuratissima inchiesta che vada a rintracciare tutti i contatti, che in caso di positività vanno trattati subito o altrimenti vanno messi sotto osservazione. Altre misure di cui si parla, come l’invito a non uscire di casa agli abitanti, sono esagerate. Anche chi già parla di ‘chiudere i porti’ dice una sciocchezza, fino a questo momento non c’è nessuna prova che sia una via di trasmissione”.