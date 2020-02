Immigrati, Meloni: “Il blocco navale che chiediamo, è una missione militare europea”

Agenpress. Quanta pazienza. Ci provano in tutti i modi a dipingermi come un mostro. Per loro sfortuna, il programma di Fratelli d’Italia è serio e poco adatto a fraintendimenti.

Il Blocco navale che chiediamo, è una missione militare europea, fatta in accordo con le autorità libiche, per impedire ai barconi di immigrati di partire in direzione dell’Italia. Non si tratta di respingimenti, perché questi avvengono in mare aperto.

Inoltre il blocco navale prevede che si aprano degli hotspot per valutare chi ha diritto allo status di rifugiato. Mi sembra chiaro…

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.