Lombardia. Coronavirus. Codogno e Castiglione d’Adda  messi “in quarantena”

Agenpress – Le autorità sanitarie stanno ricostruendo gli spostamenti del 38enne originario di Castiglione d’Adda che abita a Codogno, nel Lodigiano, che ha contratto il virus e contagiato altre due persone: una è la moglie incinta, un’insegnante che al momento non sta lavorando. Il terzo positivo è un amico che si è presentato spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite. Il 38enne aveva cenato con un amico che tornava dalla Cina all’inizio di febbraio e si è presentato in pronto soccorso tra il 19 e il 20 febbraio. Si trova tutt’ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, e le sue condizioni sono ritenute molto gravi.

Sono interessati due interi paesi, Codogno e Castiglione d’Adda, messi “in quarantena” dalla Regione Lombardia: “I cittadini stiano a casa”. Sono almeno una sessantina le persone certe di essere entrate in contatto con il 38enne: per loro scatterà la quarantena. Non è ancora stato definito se i giorni sotto controllo sanitario verranno trascorsi in una struttura ad hoc o nelle proprie abitazioni. “Abbiamo già ricostruito sia i contatti dei medici, degli infermieri, dei familiari più stretti a cui abbiamo già fatto i tamponi.

Sono già stati messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio”, ha spiegato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

“Oggi – ha aggiunto Gallera – siamo sul suo posto di lavoro” per fare “i tamponi a tutti i suoi colleghi”. L’uomo lavora per la multinazionale Unilever a Casalpusterlengo: nell’azienda è scattata la procedura di emergenza.