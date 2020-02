Lombardia. Ricostruiti i contatti del 38enne contagiato. Ordinanza isolamento obbligatorio

Agenpress – “Abbiamo già ricostruito sia i contatti dei medici, degli infermieri, dei familiari più stretti a cui abbiamo già fatto i tamponi. Sono già stati messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio. La moglie, i genitori”.

Così ha spiegato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera parlando dell’uomo positivo al Coronavirus ricoverato a Codogno, nel lodigiano. “La macchina quindi si è mossa con rapidità” ha aggiunto l’assessore.

“Oggi – ha aggiunto Gallera – siamo sul suo posto di lavoro” per fare “i tamponi a tutti i suoi colleghi”. “Siamo stati molto reattivi” .

Si stanno ricostruendo i movimenti del 38enne. È andato a correre e poi al lavoro, ha giocato a pallone e ha preso parte a tre cene. L’uomo lavora per una multinazionale che ha una sede a Casalpusterlengo. I sanitari stanno inoltre cercando di ricostruire cosa abbia fatto e chi abbia incontrato in questi ultimi giorni la moglie, peraltro, incinta, che da quanto accertato al momento sembrerebbe però aver avuto meno contatti del marito. Infatti non stava insegnando e non è stata quindi a contatto con studenti.

Dopo la riunione del comitato tecnico scientifico che ha vagliato le segnalazioni di nuovi casi di Coronavirus, il Ministro della Salute Speranza ha provveduto ad emanare nuova ordinanza, che prevede misure di isolamento in quarantena obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo. Dispone la sorveglianza attiva con “permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato in aree a rischio negli ultimi 14 giorni con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali”.