Roma. Lombardi contro Virginia. No a Raggi bis, ok con il PD. Replica: “se mi ricandido?”

Agenpress – “Le regole del M5S parlano di due mandati e la Raggi è arrivata alla fine del secondo. Ora il punto è capire come far crescere i semi piantati in questa prima consiliatura 5stelle, all’interno di una macchina amministrativa che abbiamo trovato gravemente inquinata da episodi di illegalità”.

Così Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione Lazio, rispondendo al Messaggero. Senza Raggi, con il Pd? “Il M5S può riuscirci solo se riesce e chiamare a raccolta tutte quelle forze civiche e politiche della Capitale disposte a raccogliere questa sfida e a lavorare sui temi. Dobbiamo essere in grado di coinvolgere tutti”.

“Se mi ricandido? Per ora sono concentrata a sbloccare i cantieri e a portare investimenti su Roma. Stiamo lavorando molto su mobilità, trasporti strade e verde. Il resto sono veramente chiacchiere da vecchia politica”, replica Virginia Raggi.