Arresto Patrick Zaki. Altri 15 giorni di galera. “Mai scritto post di propaganda sovversiva”

Agenpress – Nell’udienza al Palazzo di Giustizia di Mansura, in Egitto sul delta del Nilo, è stato oggi deciso il prolungamento di altri 15 giorni della custodia cautelare in carcere in cui viene tenuto dall’8 febbraio scorso con accuse di propaganda sovversiva Patrick George Zaki, l’attivista e ricercatore egiziano di 27 anni studente all’Università di Bologna. La prossima udienza è fissata al 7 marzo. Lo rende noto l’avvocato della sua famiglia.

L’avvocato, Walid Hassan, ha assunto la difesa per conto della famiglia accanto a una legale della Ong “Eipr” per cui lavora Patrick, Hoda Nasrallah, restringendo a due il pool di avvocati direttamente coinvolti al fine – hanno sottolineato fonti a Mansura – di “abbassare i toni” evitando un’eccessiva esposizione mediatica generata da più portavoce.

“Non ho mai scritto” i post su Facebook per i quali mi accusano di propaganda sovversiva. Alla domanda del giudice: “E’ tuo l’account?”, Zaky ha risposto di “no”, è rimasto nella stanza del procuratore capo d Mansura per circa 50 minuti: capelli rasati (molto più corti di sette giorni fa), camicia scura, jeans e ciabatte. All’uscita, quando ancora non era stato annunciato il prolungamento, ha abbracciato padre, madre e una sorella nel corridoio affollato di uomini della sicurezza in divisa della polizia e in borghese, giornalisti e amici del giovane attivista e ricercatore. La madre, durante l’attesa, ha pianto e dopo circa mezz’ora le è stata portata una sedia per farla sedere.