Coronavirus. 16 i contagiati in Lombardia. Nuovo caso di contagio in Veneto

Agenpress – Un altro caso di contagio da coronavirus in Veneto. E’ un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. A dirlo è il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il paziente è transitato dapprima al pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova.

16 sono i casi accertati in Lombardia. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha spiegato che sono risultati positivi “cinque operatori sanitari dell’Ospedale di Codogno e tre pazienti”.

La prima vittima è Adriano Trevisan, 78 anni, uno dei due contagiati nel padovano, dove è risultato positivo al virus anche un suo compaesano di 67 anni. Trevisan era padre di tre figli, uno dei quali era un ex sindaco del paese. Il 78 enne era stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove poi è deceduto.

Proprio al nosocomio veneto ci sarebbero alcuni test positivi al Coronavirus tra i tamponi: la certezza della positività, in un campione non piccolo di pazienti, si potrà tuttavia avere solo in giornata dalle fonti sanitarie della Regione. Nell’ospedale è previsto siano sottoposti ai test circa 600 persone. Il presidente di Regione Veneto Luca Zaia ha disposto lo svuotamento del nosocomio di Schiavonia.

I primi sei contagiati dunque sono il 38enne (‘paziente 1’), sua moglie incinta e il ragazzo che fa parte dello stesso gruppo podistico. Le altre tre persone, tutte di età più avanzata, frequentavano lo stesso bar anche dal padre del podista. Il presidente Attilio Fontana e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato un’ordinanza con misure molto precise che riguardano l’area in cui abitano e si spostano le persone che sono state individuate come positive.

I comuni sono: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia e San Fiorano. Sono quattro al momento, a quanto risulta, i pazienti ricoverati all’ospedale Sacco di Milano. Oltre alla moglie del 38enne in Terapia intensiva per coronavirus e alla persona rientrata dalla Cina con cui ha avuto ripetuti contatti, al momento negativa, ci sono il podista a contatto stretto del 38enne (positivo) e il medico della coppia, per il quale non si conosce la positività o meno al patogeno.

Altri tre pazienti positivi trasferiti da Codogno tra cui il 38enne. Sono quattro gli abitanti di Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, fra i sei contagiati da coronavirus. Di questi “tre sono pensionati, mentre uno no”, ha detto il sindaco di Castiglione d’Adda, Costantino Pesatori, in Regione Lombardia.