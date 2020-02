Coronavirus. Aziende Milano, chi è a rischio resti a casa. Cisl, malattia per 15 giorni

Agenpress – “I residenti nell’area del contagio da coronavirus che lavorano in altre zone potranno restare a casa in malattia per quindici giorni”, afferma la segretaria generale della Cisl di Pavia-Lodi, Elena Rita Maga, riferendo delle decisioni prese nel corso di una riunione in prefettura a Lodi. “In prefettura si è svolto un incontro durante il quale è stato affrontato anche il tema dei lavoratori delle zone del contagio, anche per evitare di non danneggiarli”.

Le aziende di Milano e dell’hinterland si stanno attrezzando per fronteggiare l’epidemia del coronavirus che ha colpito la Bassa lodigiana in accordo con le disposizioni del Ministero della salute e della Regione Lombardia. Da questa mattina gli uffici del personale dei grandi gruppi come Eni, Snam e Saipem stanno contattando uno a uno i dipendenti che risiedono nei comuni in provincia di Lodi indicati tra quelli a rischio. L’indicazione che viene data loro è di rimanere a casa ed evitare il più possibile i contatti sociali.

Da quanto si apprende la formula per il congedo che scatta da lunedì prossimo 24 febbraio potrebbe essere quella del lavoro agile (smart working), ma non è escluso anche il ricorso al permesso retribuito. Particolare attenzione anche nella protezione delle sedi aziendali, dove saranno rinforzate le procedure di controllo agli accessi, sia per l’ingresso di visitatori sia di fornitori provenienti dai comuni a rischio.