Coronavirus: Bagansco, “piena collaborazione di FI. No spazio a polemiche”

Agenpress. “Piena collaborazione e vicinanza al Governo, alle Regioni colpite e alla protezione civile, per le iniziative messe in campo al fine di contrastare il Coronavirus.

Non c’è alcuno spazio, in questo momento delicato, per le polemiche, anche perché il Ministero della Salute sta agendo seguendo tutte le indicazioni dettate dall’Organizzazione Mondiale di Sanità. L’emergenza non va sicuramente sottovalutata ma, non dimentichiamoci dell’altissimo livello dei nostri Istituti, come lo Spallanzani, che hanno isolato il virus, funzionale al futuro sviluppo di un vaccino, dimostrando di essere preparati a contrastarlo”.

Così Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera, commentando le notizie sui contagi in Lombardia e Veneto.