Coronavirus. Corrotti (Lega): “Zingaretti strumentalizza per attaccare Salvini”

Agenpress. “Sono ancora una volta strumentali gli attacchi del presidente della Regione Lazio a Matteo Salvini. Questa volta utilizzando addirittura il Coronavirus per fare propaganda elettorale in nome del Pd.

Ci lasciano perplessi anche gli ultimi annunci per far fronte all’emergenza: vengono predisposti 700 posti letto destinati all’isolamento di pazienti infetti negli ospedali di Roma e delle altre province quando sono già note le difficoltà nei nostri Pronto Soccorso per curare i malati che attendono per giorni nei corridoi in attesa di un posto letto.

Sarebbe già un passo avanti per tutti noi se Zingaretti non delegasse anche l’emergenza all’Assessore D’Amato.”

Cosi in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.