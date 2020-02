Coronavirus. Ricciardi (Oms). Italia al primo posto per numero di contagiati, siamo a 50

Agenpress – “L’Italia si colloca, al momento, al primo posto tra i paesi europei per numero di contagi da nuovo coronavirus SarsCoV2”. Lo dice Walter Ricciardi, membro del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Attualmente, nel nostro Paese si registrano infatti oltre 50 casi di contagi secondari (in persone non provenienti da aree a rischio) e due decessi, ma il numero delle infezioni continua a crescere.

Secondo gli ultimi dati del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), al 20 febbraio la Germania aveva notificato 16 casi, di cui due importati e il resto secondari; la Francia 12 (5 importati, 7 secondari e un morto); la Gran Bretagna 9 (di cui uno solo importato); la Spagna 2; Belgio, Finlandia e Svezia uno.