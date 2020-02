Coronavirus. Salvini, qualcuno capirà che bisogna blindare? De Micheli (Pd). “Sciacallo”

Agenpress – “Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Se qualcuno per ignoranza, per paura o per scelta politica non ha fatto e non fa tutto quello che può, ne risponderà davanti agli Italiani. Con la Salute non si scherza”.

Ti stai “veramente comportando da sciacallo”, ha replicato la ministra delle Infrastrutture Pd Paola De Micheli. “Chi come Salvini aspirerebbe ad avere un ruolo istituzionale di alto livello, dimostra proprio di non essere all’altezza, non solo per ragioni politiche”.

“E’ un momento delicato, da affrontare senza allarmismi, con una unità del governo e del Paese, che adesso è necessaria . Con un fastidio, al quale non voglio dedicare nemmeno troppo tempo, per quegli sciacalli che inventano posizioni strane che non aiutano a stare composti come si deve stare composti in un momento in cui vogliamo aiutarci tutti”, ha aggiunto.