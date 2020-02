Coronavirus. Tweet di Vittorio Feltri. Il presidente dei giornalisti Verna: “Lasci l’Ordine”

Agenpress. “Il tweet di Vittorio Feltri. «Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona». Mi è stato tempestivamente segnalato, pensavo – e speravo – si trattasse di un fake – dichiara il presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna – .

«Quando mi sono sincerato fosse il profilo reale, l’ho subito girato al presidente dell’ODG lombardo, mi sento di dire un’altra cosa al presunto collega Feltri: questo non è in linea con il nostro lavoro, non appartiene ad un giornalista dire certe cose.

Perché non lascia l’ordine dei giornalisti da solo? Perché ci costringe a mettere su dei tribunali disciplinari su questioni che sono talmente eclatanti nella loro espressione non corretta, da metterci in continuo imbarazzo? Noi dell’Ordine dei giornalisti non siamo direttamente competenti per agire contro Feltri, ma compete all’ordine di disciplina – conclude Verna -.