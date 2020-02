Diamond Princess, Di Maio: “questa mattina sono atterrati a Pratica di Mare i nostri connazionali”

Agenpress. All’alba di questa mattina sono atterrati a Pratica di Mare i nostri connazionali che erano rimasti bloccati sulla nave giapponese Diamond Princess. I 19 italiani, risultati negativi al test sul coronavirus prima della partenza, adesso verranno sottoposti a un preciso protocollo sanitario.

Ringrazio il personale medico a bordo del volo e l’Aeronautica Militare per aver affrontato questo viaggio in tempi celeri e con grande professionalità.

Grazie anche all’impegno di donne e uomini dell’Unità di Crisi della Farnesina, della Protezione Civile e della task force del Ministero della Salute che stanno lavorando senza sosta, 24 ore su 24, per fronteggiare questa epidemia.



In questi momenti bisogna dimostrare compattezza e dare il massimo per il Paese, avendo un solo obiettivo: tutelare i nostri cittadini.

Più tardi sarò al Dipartimento della Protezione Civile per il comitato operativo sul coronavirus.

E’ quanto dichiarato, in una nota, dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.