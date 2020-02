L’opinione di Roberto Napoletano. Cara Lombardia, che figuraccia. Esplode il Coronavirus, un esame per il sistema Italia

Agenpress. Nessuno può anche lontanamente pensare di fermare un virus globale come il Nuovo Coronavirus. Così come ci fa orrore qualsivoglia speculazione politica di fronte a un’emergenza sanitaria che interroga la coscienza nazionale e esige la mobilitazione del Paese.

Nella giornata di oggi sorvoliamo, di proposito, sul dato economico di questa nuova crisi di origine epidemica cinese che – lo abbiamo già detto ripetutamente – non riguarda più, come ai tempi della Sars, un soggetto che vale il 5/6% dell’economia mondiale, ma che muove oggi quasi il 20% del prodotto interno lordo della terra. Pensare che in un mondo dove gli scambi sono intrecciati tutto ciò non si faccia sentire è semplicemente impossibile. Pensare che non abbia effetti pesanti per un Paese importatore, trasformatore e esportatore come l’Italia, è altrettanto surreale.

Il problema di oggi, però, è un altro. Il destino vuole che il caso Coronavirus esplode in modo serio in Italia, nel cuore della Lombardia, tra Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione con 14 casi positivi, 5 tra medici e personale sanitario. Scoppia improvvisamente dopo settimane in cui il Sistema Italia ha dato oggettivamente buona prova in termini di efficienza sanitaria e operativa sotto la guida dello Spallanzani di Roma e della nostra Protezione civile. Un periodo di incubazione così lungo nel caso del giovane trentottenne di Castiglione d’Adda senza che scatti nessun allarme tra un ricovero e l’altro legittima alcuni interrogativi.

