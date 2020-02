Patrick Zaki. Legali, ha il morale alto. E’ in buone condizioni e non subisce maltrattamenti

Agenpress – “Oggi il suo morale era molto alto. Ha detto tutto che c’era da dire. Ha parlato di tutto. Gli è stato concesso di parlare di tutto e qualsiasi cosa che lo disturbasse è stata eliminata”.

Così Walid Hassan, l’avvocato della famiglia di Patrcik George Zaky parlando a giornalisti a Mansura circa l’udienza in cui è stato deciso il prolungamento di 15 giorni della sua custodia cautelare in carcere.

I legali vogliono tenere un “basso profilo” soprattutto a livello mediatico. “Tutti attestano la neutralità delle inchieste e della Giustizia egiziana”, ha sostenuto Hassan affermando che “le indagini hanno avuto luogo conformemente alla legge e il rinnovo (della custodia cautelare) è avvenuto conformemente alla legge”.

Durante l’udienza Patrick ha ribadito di non aver “mai scritto” i post su Facebook per i quali mi accusano di propaganda sovversiva. Alla domanda del giudice: “E’ tuo l’account?”, Zaky ha risposto di “no”.

Il Procuratore “ha ascoltato” i legali di Patrick sostenere nuovamente “l’infondatezza delle accuse e i vizi di forma” dell’arresto a loro avviso preceduto da un sequestro delle forze di sicurezza all’aeroporto del Cairo e da falsi nelle verbalizzazione, si è appreso da una fonte informata a margine dell’udienza.

“Patrick ha detto di essere in buone condizioni e di non subire maltrattamenti” in carcere, ha riferito ancora la fonte. Circa l’account, il giovane ha ribadito che quello su cui si basa l’accusa ha tre nomi mentre quello che lui curava solo due (“Patrick George”, senza il patronimico “Zaky”). Fra l’altro ha sottolineato di voler “continuare gli studi” a Bologna. Come cattivo segno della poi confermata carcerazione è stata la disponibilità espressa dal procuratore ai genitori di poterlo visitare anche fuori dagli orari previsti e di poter fargli arrivare generi di conforto, viene riferito ancora.