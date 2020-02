Agenpress. Stiamo seguendo quella che speriamo non diventi un’epidemia.

Oggi invece Zingaretti, segretario del partito al governo e presidente del Lazio (oltre che responsabile della sanità della regione), come dedica il suo tempo? Lanciando questa priorità: abolire i Decreti sicurezza! E conclude che, per la vicenda Coronavirus, mi devo vergognare. Non ci si crede.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.