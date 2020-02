Verdi Liberali Italiani: chiediamo dimissioni Ministro Speranza

Agenpress. Le misure sono state inadeguate. Almeno dal 20 gennaio andava monitorato chiunque rientrava o veniva dalle zone a rischio, sottoposto a tamponi e una breve quarantena.

Il conto dei contagi purtroppo è destinato a crescere e solo per un colpo di fortuna non abbiamo avuto casi in precedenza (basti pensare ai due turisti cinesi contagiati che, bontà loro, al primo sintomo di influenza si sono chiusi in Hotel invece di proseguire la vacanza).

In un paese civile il ministro si assume la responsabilità dei propri fallimenti.