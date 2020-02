Coronavirus, Davide Bordoni (Lega): chiedo misure straordinarie per aeroporto di Fiumicino

Agenpress. “Gli esiti del Cdm fiume come spiegato da Conte e dal ministro Speranza vanno nella direzione di alzare il livello d’allerta per salvaguardare la salute degli italiani mettendo al primo posto i principi di proporzionalità ed adeguatezza dapprima sottovalutati”.

“Bloccare i voli diretti non è stato evidentemente sufficiente ed è per questo che per Roma Capitale torniamo a chiedere con forza l’identificazione di tutte le persone arrivate dalla Cina nell’ultimo periodo attraverso i voli con scalo che sono tutt’ora aperti e pienamente funzionanti, è sufficiente controllare sui più comuni motori di ricerca viaggi affinché venga predisposta una quarantena.

Il sindaco Sala ha chiesto di chiudere le scuole a Milano, oltre le Università, e di estendere anche ai comuni dell’area metropolitana la decisione, un’area di 1.576 km2 e più di 3 milioni di persone, le ricadute sull’economia saranno gravissime. Dal premier e ministri non una parola sul tema aeroporti e rafforzamento dei controlli ma ricordo a tutti che Fiumicino è uno degli scali più importanti del mondo ed è la porta d’ingresso alla Capitale; chiedo nel prossimo decreto legge un correttivo anche in questo senso perché nel fronteggiare l’emergenza il tema della difesa dei confini non può essere sottovalutato”.

Così il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.