Coronavirus, Cicchitto (ReL): Non basta chiudere le università, luoghi come discoteche e palestre sono enormemente a rischio contagio

Agenpress. “Siccome alla idiozia per ragioni ideologiche non c’è’ limite ( il caso del presidente della Regione a Toscana a Rossi è emblematico da questo punto di vista ) ci si deve spiegare perché al Nord vengono chiuse le università e non le discoteche e le palestre dove le occasioni di contagio sono enormemente superiori.

Ci auguriamo poi che passata la prima manifestazione di arroganza il governo cinese chieda scusa alla comunità internazionale per i guai che ha combinato e sta tutt’ora combinando in seguito al ritardo nella comunicazione dell’epidemia avvenuto anche con le consuete manifestazioni di autoritarismo e repressione nei confronti dei medici che avevano tempestivamente, cioè a dicembre, suonato l’allarme.

Siamo certi che in caso di sbarco di migranti venga effettuata un rigoroso controllo per ciò che riguarda il coronavirus”.

Dichiarazione di Fabrizio Cicchitto Presidente Riformismo e Libertà).