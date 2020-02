Coronavirus. Cintura di sicurezza nel Lodigiano. Auto-quarantena per tre cinesie nel cuneese

Agenpress – Scatta la cintura di protezione della zona rossa, nel Lodigiano, prevista dalle misure annunciate dal governo per l’emergenza coronavirus. Da questo momento le forze dell’ordine hanno allestito sulle strade posti di controllo per informare gli automobilisti che chi entra nel territorio non potrà più uscire. Allo stesso modo chi si allontana non potrà più fare ritorno.

In auto-quarantena a casa 3 cinesi residenti nel cuneese e risultati lievemente positivi al Coronavirus”. Sono “arrivati con un volo internazionale che ha fatto scalo a Mosca, e provenivano da una zona non infetta dalla Cina, i tre cittadini cinesi .

A dirlo l’assessore alla sanità Luigi Icardi a margine del tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino. “Arrivati all’aeroporto di Caselle, i tre sono stati sottoposti ai controlli previsti, con la misurazione della temperatura che è risultata nella norma. Una volta tornati a casa i tre si sono messi in quarantena volontaria e hanno avvisato le autorità sanitarie, come da protocollo. Per i tre cittadini italiani contagiati nel torinese, i controlli sono ancora in corso. L’ipotesi è che appartengano al ceppo lombardo”.