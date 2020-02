Coronavirus. Conte, “oggi ci siamo resi conto di dover adottare misure di contenimento”

Agenpress – Sono 76 le persone trovate positive: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. Due, invece, le vittime, una in Veneto e un’altra in Lombardia. Continuano i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Ieri negativi i controlli su una ragazza ricoverata a Vasto e su un caso sospetto in Umbria. Il presunto ‘paziente zero’ ribadisce di non aver mai avuto il virus.

Divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree ‘focolaio’ del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Il governo ha varato le misure straordinarie per contenere il coronavirus in Italia. Scatta il divieto per gite scolastiche in Italia e all’estero ma anche per le manifestazioni pubbliche.

Saranno chiuse scuole, negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone. Il Ministero dell’Istruzione informa che, “in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020”. Lo stop alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, sottolinea il Miur, riguarda sia le mete in Italia sia all’estero.

“Gli italiani non devono abbandonarsi al panico o all’allarmismo, che sono del tutto inutili e controproducenti. Devono fidarsi delle autorità sanitarie, politiche ed amministrative che sono chiamate ad assumere le decisioni e lo fanno a ragion veduta”, ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso delle conferenza stampa al termine del cdm nella sede della Protezione civile.

“Abbiamo adottato un decreto legge contenente misure in materia di contenimento per l’emergenza epidemiologica. Lo scopo è quello di tutelare il bene della salute degli italiani, che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto”.

“Oggi ci siamo resi conto di dover adottare misure di contenimento. Potremo così intervenire dove già altre misure di cautela sono state adottate. Per impedire l’allontanamento dei cittadini dalle aree di focolaio”, ha continuato il presidente del Consiglio. E sulla possibilità di interrompere il trattato di Shengen che prevede la libera circolazione delle persone aggiunge: “Non ci sono i presupposti. Quando ragioniamo di controlli più accurati dobbiamo sempre tener conto della sostenibilità di queste misure che sarebbero sproporzionate. Vogliamo fare dell’Italia un lazzaretto? Non ci sono le condizioni perché si arrivi a questo né vogliamo arrivarci”.

“Allo stato non vi sono le misure per chedere e ottenere la sospensione del trattato di Schengen e in particolare della libera circolazione delle persone. É allo stato una misura draconiana e non commisurata alle esigenze di tutela della salute dei cittadini italiani”, ha aggiunto. Il blocco dei valichi e della circolazione delle persone sarebbero “misure inadeguate e del tutto inefficaci”, che avrebbero “un impatto devastante sulla nostra economia”.