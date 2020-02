Coronavirus, SEIMS: “Telefonate in aumento esponenziale ai numeri di emergenza: e superlavoro per tutte le figure del soccorso”

LA SIEMS (Società scientifica Italiana dell’Emergenza Sanitaria): “Telefonate in

aumento esponenziale ai numeri di emergenza: e superlavoro per tutte le figure

del soccorso. Un grazie a tutti gli operatori e poi l’appello: chiamate solo se vera

emergenza”

Agenpress. Riteniamo opportuno, come SIEMS (Società Scientifica Italiana dell’Emergenza sanitaria), rendere noti alcuni dati in merito alla “grande paura” del Coronavirus. Questo per un duplice motivo. Per far conoscere il volume di chiamate che in queste ultime ore si sono riversate sui numeri dell’emergenza in alcune zone del nostro Paese, e per sottolineare l’importanza che di questi numeri di emergenza si faccia un utilizzo adeguato, a tutela della sicurezza dei cittadini che si trovano in situazione di reale emergenza.

Estremamente esemplificativi sono anzitutto i dati riferiti al numero delle chiamate arrivate alle Centrali Uniche del Soccorso di Brescia (cui fa riferimento, come 112, il territorio di Lodi), di Milano e di Genova (dove pure non ci sono ad oggi soggetti positivi al coronavirus). Qui sotto la tabella:

NUMERO TELEFONATE RICEVUTE DALL’112 NELLE 24 ORE Domenica 16 febbraio (nessun allarme particolare) Venerdì 21 febbraio (Primi casi nel Lodigiano) Sabato 22 febbraio Centrale 112 di Brescia (cui fa riferimento il territorio di Lodi) 3266 6694 13149 Centrale 112 Milano 5086 6798 10657 Centrale 112 Genova 2215 2708 2704

Questo incremento di telefonate ha pesantemente chiamato in causa le centrali 118. A Milano, per esempio, si passa dalle 787 chiamate di domenica 16 febbraio alle 1054 di venerdì con un trend degli ultimi giorni in costante e deciso aumento. A Padova le telefonate sono quadruplicate in una settimana.

Due osservazioni che riteniamo importanti.

E’ necessario che i cittadini siamo consapevoli della necessità di chiamare l’emergenza sanitaria (direttamente o attraverso l’112) solo in casi di vera emergenza, per non intasare le Centrali e rendere meno efficace e più tardivo il soccorso per i casi gravi Ci uniamo all’invito ad utilizzare il numero che il Ministero della salute ha messo a disposizione per le informazioni (1500) e laddove esistente come in Lombardia (800894545) il numero messo a disposizione dalle Istituzioni regionali per i residenti nelle ”zone rosse” o per informazioni (in Veneto 800462340).

E' importante riconoscere l'enorme lavoro che i nostro operatori sanitari e tecnici stanno svolgendo in queste ore, insieme ai volontari, anche in situazioni di oggettiva difficoltà. A loro va tutto il nostro sostegno e la nostra stima.

Il Presidente SIEMS Mario Costa