Coronavirus. Xi Jinping, “è la più grande emergenza sanitaria” della Cina. Impatto sull’economia

Agenpress – L’epidemia del coronavirus “è la più grande emergenza sanitaria” della Cina: è quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel corso di un collegamento avuto oggi in videoconferenza con 170mila funzionari di livello centrale, locale e militare. Una riunione ad ampio raggio “senza precedenti”, secondo il tabloid Global Times.

L’epidemia del nuovo coronavirus “è la più grande emergenza sanitaria nazionale” dalla fondazione della Repubblica popolare, nel 1949, e la Cina deve imparare la lezione sulle “evidenti mancanze emerse” nei meccanismi di risposta alla crisi, ha affermato Xi, in un rarissimo momento pubblico di autocritica della leadership comunista. L’epidemia “ha una capacità di trasmissione più veloce, più ampia di infezione ed è stata più difficile da prevenire e controllare”, ha notato Xi, nel resoconto della tv statale Cctv.

“Questa è una crisi per noi ed è un grande test”, ha aggiunto nel giorno in cui nel Paese i morti sono saliti a 2.442 e i casi confermati a quota 76.936, mentre all’estero sono esplosi focolai in Corea del Sud, Italia e Iran. Xi, nel video collegamento, ha presieduto a Pechino la riunione del Comitato permanente del Politburo, al quale hanno partecipato gli altri sei componenti: il premier Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng.

L’epidemia di coronavirus avrà “inevitabilmente grande impatto sull’economia e sulla società”, ma gli effetti saranno “di breve termine e controllabili”, ha detto ancora , sottolineando che il governo rafforzerà le politiche per raggiungere i target di sviluppo del 2020. La Cina, nel resoconto dei media ufficiali, manterrà anche una “politica monetaria prudente” e metterà in campo nuove misure al momento più appropriato, come un taglio fiscale per le Pmi in difficoltà.