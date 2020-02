E-R. Coronavirus: 9 positivi tra cui due medici. Bonaccini, valutiamo chiusura scuole

Ci sono altri 6 casi di positività al coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall’ospedale di Piacenza in Emilia-Romagna. Si tratta di cinque piacentini e di un residente in provincia di Lodi, in Lombardia. Tra i nuovi casi ci sono anche due medici e un infermiere dell’ospedale di Piacenza. Dei nove positivi al coronavirus, 5 sono ricoverati in ospedale e 4 si trovano al proprio domicilio, in isolamento. Lo comunica la Regione.

“Salgono a nove le persone positive in carico all’ospedale di Piacenza. Ci sono infatti sei nuovi casi diagnosticati, cinque piacentini e un residente in provincia di Lodi. Visto l’andamento del quadro epidemiologico, d’intesa con i Rettori e il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica abbiamo deciso la sospensione dell’attività didattica negli atenei dell’Emilia-Romagna da lunedì 24 a sabato 29 febbraio”,scrive Stefano Bonaccini su Facebook. “Stiamo inoltre valutando la chiusura di #asili nido, #scuole, #impianti #sportivi e #musei. Decisione che stiamo valutando e definendo in tutti i suoi aspetti, anche alla luce dei provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri ieri sera.