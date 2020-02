Lombardia. Coronavirus. 89 infettati, 100 su base nazionale. Fontana. Sono preoccupato, fare di tutto per bloccarlo

Agenpress – “I numeri della notte porta a 89 infettati” in Lombardia: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana e quindi su base nazionale “purtroppo” si “superano sicuramente i cento”. Due, invece, le vittime, una in Veneto e un’altra in Lombardia. Continuano i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Ieri negativi i controlli su una ragazza ricoverata a Vasto e su un caso sospetto in Umbria. Il presunto ‘paziente zero’ ribadisce di non aver mai avuto il virus.

È risultato positivo un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio.

“Dobbiamo fare di tutto per bloccare la diffusione del virus”, quindi la cintura di sicurezza attorno ai Comuni dove si è sviluppato il focolaio, disposta dal governo.

“Era l’unica soluzione possibile”, dice, intervistato da La Stampa: “Sono molto angosciato per i cittadini coinvolti, mi dispiace sinceramente, ma credo che questo fosse l’unico modo per cercare di arginare quella che potrebbe diventare un’epidemia se non una pandemia”. “Lo dico con la morte nel cuore, perché credo fermamente nella libertà di circolazione e dei cittadini. Credo anzi sia sempre il primo valore da difendere. Ma arriva il momento in cui bisogna fare qualche rinuncia per il bene comune”.

“Attendo di leggere il decreto, ma sono soddisfatto di questa impostazione”, dice il governatore. “Sono abbastanza preoccupato” ma “fiducioso che si supererà questa situazione”. A una domanda sulla lettera in cui con i colleghi di Veneto e Friuli chiedeva l’isolamento per gli studenti di ritorno dalla Cina, si limita a rispondere che “in questo momento sarebbe troppo facile fare polemiche. Pensiamo a risolvere il problema. Credo sia necessario controllare di più chi entra. Ma ci sarà il tempo”.