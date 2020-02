L’opinione di Roberto Napoletano. Cara Lombardia, che figuraccia. Sistema Italia, prova di Stato

Il virus è entrato in casa, si è persa una battaglia ma adesso bisogna vincere la guerra e l’esercito da mandare in campo è quello dello Stato italiano. Il mondo aperto ha bisogno di uno Stato globale non di capetti della politica che fanno la caccia all’untore

Agenpress. Punto 1. Un esame di coscienza per tutti. Facciamolo senza volontà di speculare. Siamo di fronte a qualcosa che assomiglia alla peste manzoniana prima della rivoluzione medica che costringeva donne e uomini a fare i conti con se stessi. Si faccia squadra e ci si affidi al Sistema Italia perché non ci sono più segnali da interpretare dal cielo ma cose da fare insieme in quanto la rivoluzione medica e il mondo globalizzato hanno cambiato tutto.

Sentire il Governatore del Veneto, Zaia, invocare linee nazionali uniformi risolleva lo spirito e certifica il ruolo insostituibile dello Stato su sicurezza sanitaria e igiene pubblica. Sono materie delicate. Appartengono per definizione alla rete dei servizi pubblici e non sono delegabili a pur prestigiosi centri di ricerca e cura privati.

Di fronte a sfide così complicate le scorciatoie regionaliste e le teorie sull’eccellenza risolutrice della medicina privata mostrano la corda. Serve lo Stato italiano. Il virus è entrato in casa, si è persa una battaglia, poi si capirà bene perché, ma adesso bisogna vincere la guerra e l’esercito da mandare in campo a combattere è quello dello Stato italiano. Sperando che sia sufficiente. Per la politica italiana e per chi ha la responsabilità di governo è una prova senza appello. Siamo nelle loro mani.

