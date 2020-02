Pozzallo. Arrivata la nave Ocean Viking con 274 migranti. Tutti in quarantena

Agenpress – La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere con 274 migranti soccorsi a bordo, è arrivata a Pozzallo, porto indicato dal Viminale. La prefettura di Ragusa si sta organizzando per disporre l’accoglienza secondo quanto disposto dal ministero. I migranti saranno trattenuti in quarantena nell’hotspot, mentre l’equipaggio resterà isolato a bordo per un periodo.

“In conformità alle decisioni prese ieri, dall’unità di crisi convocata dall’assessore alla Salute, i migranti saranno posti in quarantena presso l’hotspot. L’equipaggio della nave, invece, rimarrà a bordo per lo stesso periodo, sotto il controllo sanitario dell’Usmaf”.

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “Ringrazio il prefetto di Ragusa per aver sostenuto questa decisione, il sindaco di Pozzallo e tutte le autorità sanitarie che stanno lavorando per garantire questa misura preventiva indispensabile. – aggiunge – La stessa disposizione varrà, ovviamente, per Lampedusa e per Messina”.