Prevenzione diffusione Coronavirus, disposizioni Ministero della Giustizia

Agenpres. In seguito alle decisioni prese dal Consiglio dei ministri per fronteggiare l’”emergenza Coronavirus”, adottando la linea della massima cautela per la tutela della salute, anche il Ministero della Giustizia, attraverso i suoi Dipartimenti – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DOG), Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) – ha emanato indicazioni urgenti che riguardano i dipendenti di tutta l’Amministrazione e gli utenti della Giustizia residenti (o comunque dimoranti) nei Comuni delle zone coinvolte.



