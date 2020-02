Agenpress. Dopo Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, rinviata anche Torino-Parma.

In definitiva oggi si giocheranno solo due partite: Genoa-Lazio (ore 12.30) e Roma-Lecce (ore 18).

Difficile immaginare le date dei recuperi, in quanto l’allarme coronavirus potrebbe non esaurirsi in breve tempo