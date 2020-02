Coronavirus. Borrelli, 219 contagiati, 5 vittime (la quinta questa mattina)

Agenpress – Sono 219 i contagiati dal Coronavirus in Italia, comprese le 5 vittime e il ricercatore rientrato da Wuhan che è guarito e che è stato dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi.

La quinta vittima è un adulto di 88 anni di Caselle Lanne, in Lombardia. Al momento, dunque, si registrano 167 contagiati in Lombardia (comprese le 4 vittime), 27 in Veneto (compreso l’anziano morto a Vo’ Euganeo), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso). Dei 213 positivi, 99 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.

Il dato aggiornato è stato fornito dal Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. “Nel nostro paese c’è sicurezza e si può venire tranquillamente”.