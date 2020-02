Coronavirus. Foad Aodi (Amsi), tutelare di più i professionisti della sanità a rischio con il tampone preventivo e volontario

Agenpress – E’ un momento molto difficile e di preoccupazione in Italia e nel mondo per la situazione del coronavirus con l’aumento dei contagiati e purtroppo dei morti ,ma non bisogna abbassare la guardia e cadere nel nemico numero uno in questi momenti ovvero il panico ,non bisogna creare allarmismi ma nello stesso tempo bisogna prendere decisioni tempestive e non giocare di rimessa cosi invitano l’associazione medici di origine straniera in Italia (AMSI) ,Unione medica Euro Mediterranea (UMEM),la comunità del mondo arabo in Italia(Co-mai) e il Movimento Internazionale transculturale interprofessionale Uniti per Unire (UXU) impegnati dal primo giorno dell’epidemia in Cina con tutti i nostri professionisti di origine straniera sia in Italia che nei nostri paesi di origine .

“Ringraziamo tutti i professionisti della sanità italiani e di origine straniera in Italia per il loro impegno a favore di tutti e per garantire il diritto alla salute ma chiediamo più tutela per loro: eseguire il tampone faringeo ,più mascherine ,più aggiornamenti sui sintomi ,diagnosi e la durata del periodo di incubazione . Inoltre ci rivolgiamo al Governo Italiano ringraziandolo per tutto lo sforzo che sta facendo a favore di tutti ma bisogna intensificare la collaborazione con tutte le regioni italiane anche quelle non coinvolte dal contagio con coronavirus per essere più preparati e pronti per ogni evenienza con calma ,serenità e competenza senza creare allarmismi e dare notizie contrastanti che potrebbero aumentare la paura e la fobia tra la popolazione .

Cosi Dichiara Foad Aodi il Fondatore di Amsi e Umem e membro del GDL Salute Globale e Registro Esperti Fnomceo che è molto impegnato dall’inizio con i nostri rappresentanti internazionali nel seguire e aggiornare la situazione negli altri paesi ,asiatici ,africani ,paesi del golfo ,Iran .Lo Sportello Amsi Online sta ricevendo numerose richieste di informazioni su prevenzioni e raccomandazioni da cittadini italiani e stranieri ,inoltre dall’estero ci chiedono notizie i familiari di studenti , medici e cittadini stranieri se sono coinvolti tra i contagiati .