Coronavirus. Salvini: mi hanno chiamato “untore”, ma qualcuno è stato incapace, ha sottovalutato

Agenpress – “Si rischia l’epidemia. Mi hanno definito l’untore. Ci hanno additato come sciacalli, pagliacci, avvoltoi, aguzzini, sovranisti. Hanno attaccato noi e i nostri governatori. Ma qualcuno dovrà rispondere al popolo italiano di quello che si doveva fare e non si è fatto”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta su Facebook.

“Già dal 30 gennaio scorso i parlamentari della Lega cominciarono a chiedere la quarantena, i controlli forzati e obbligatori. Il presidente Conte diceva ‘tutto sotto controllo, nessun allarmismo’…”.

“Mi chiedo se in Italia bisogna sempre aspettare il morto. Qualcuno che evidentemente doveva controllare, non lo ha fatto. Adesso l’Italia è un Paese a rischio nel mondo. Vi rendere conto dell’incapacità di qualcuno, la sottovalutazione?”.

“Se Conte vuole, siamo a disposizione. Non so a quale telefono stia chiamando, io sono qui. Non ho ricevuto da lui una chiamata, un sms, un whatsapp…”.