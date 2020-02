Coronavirus. Salvini, per Conte tutto sotto controllo, bisognava aspettare il morto

Agenpress – “Il presidente Conte diceva ‘tutto sotto controllo, nessun allarmismo’…”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta su Facebook. “Mi chiedo se in Italia bisogna sempre aspettare il morto. Qualcuno che evidentemente doveva controllare, non lo ha fatto. Adesso l’Italia è un Paese a rischio nel mondo. Vi rendere conto dell’incapacità di qualcuno, la sottovalutazione?”.

“Mi auguro che, arginato il disastro, qualcuno chieda scusa e si dimetta. Non chieda scusa a Salvini, ma ai marchigiani, ai toscani, ai lombardi e ai veneti”.

“Sarà fondamentale chiedere all’Europa che non rompano le scatole con vincoli. Spero che ci sia un governo pronto a esporsi in Europa”, ha detto ancora. “Quello che suggerisco io: comprare italiano. Mai come adesso comprare ‘made in Italy’ è un segnale di fiducia a un grande popolo che ha bisogno di sentire affetto di 60 milioni di persone”.

“Si rischia l’epidemia. Mi hanno definito l’untore. Ci hanno additato come sciacalli, pagliacci, avvoltoi, aguzzini, sovranisti. Hanno attaccato noi e i nostri governatori. Ma qualcuno dovrà rispondere al popolo italiano di quello che si doveva fare e non si è fatto. Già dal 30 gennaio scorso i parlamentari della Lega cominciarono a chiedere la quarantena, i controlli forzati e obbligatori”.