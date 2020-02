Roma. Bus in fiamme, donna colta da malore per lo spavento

Agenpress – Un autobus è andato in fiamme in via Pietro Frattini all’incrocio con largo Gaetano la Loggia, in zona Portuense a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Eur. Dalle prime informazioni, sembra che una donna sia stata soccorsa perché colta da malore a causa dello spavento.

L’autobus è andato completamente distrutto dalle fiamme e i vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere il rogo. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un bus di linea di Roma Tpl.